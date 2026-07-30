Eğitimde Çoğulcu Model Çağrısı

Anadolu Aşiretler Federasyonu, eğitim sisteminde tek tip uygulama yerine ailelerin tercih hakkını esas alan çoğulcu bir modelin hayata geçirilmesini istedi. Federasyon, kısa vadede sınıfların ayrılmasını, orta ve uzun vadede ise kız ve erkek okullarının açılmasını önerdi.

Türkiye'de 60 ilde 300'den fazla aşiretin temsil edildiği, içinde 50'den fazla akademisyenin, kanaat önderinin ve 100'e yakın STK'nın bulunduğu Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, karma eğitim ve eğitimdeki alternatif modeller hakkında bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada: "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan toplum olarak önemli bir ricamız var: Eğitim-öğretim yılı açılmadan toplumun bu zaruri olan ihtiyacını deruhte etmeniz milletimizin menfaati icabıdır. Kısa vadede sınıfların ayrılması, orta ve uzun vadede ise anaokulundan üniversiteye kadar kız ve erkek okulları açılmalıdır. Ülkemizin geleceği olan evlatlarımızın eğitimi, uzun yıllardır sosyal ve politik gündemin en kritik konularından biri olmayı sürdürmektedir. Özellikle karma eğitim tartışmaları etrafında yürütülen fikir alışverişleri, milletimizin her kesimini yakından ilgilendiren hayati bir meseledir. Anadolu Aşiretler Federasyonu olarak bizler, bu tartışmanın kısır ideolojik çekişmelerden uzaklaştırılıp pedagojik, psikolojik, hukuki ve uluslararası bilimsel veriler ışığında ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

'Eğitim Modelleri Bilimsel ve Gelişimsel Gerçeklere Dayanmalıdır'

Eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmalar; kız ve erkek çocuklarımızın biyolojik, nörolojik ve psikolojik gelişim süreçlerinin farklılıklar barındırdığını göstermektedir. Özellikle ergenlik döneminde öğrenme biçimleri, dikkat süreleri ve ilgi odakları farklılaşabilmektedir. Dünya genelinde yapılan birçok pedagojik çalışma, tek cinsiyetli eğitim ortamlarında, özellikle fen ve matematik gibi alanlarda, öğrencilerin akademik odaklanmalarının ve başarı grafiklerinin yükseldiğini ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra modern eğitim bilimi, her çocuğun öğrenme hızının ve sosyal ihtiyacının aynı olmadığını kabul etmektedir. Dolayısıyla pedagojik çeşitliliği reddedip tek bir modeli mutlak doğru kabul ederek tüm evlatlarımıza dayatmak, bilimsel gerçeklerle uyuşmamaktadır.

'Ailelerin Eğitim Tercihi Hakkı Anayasal ve İnsani Bir Haktır'

Hukuki açıdan meselenin temelini "eğitimde tercih özgürlüğü" oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası eğitim hakkını güvence altına alırken, taraf olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmeleri de anne ve babaların evlatlarının eğitimine ilişkin tercih hakkını açıkça tanımaktadır. Saygın ve demokratik bir toplumun gereği; evladını kız veya erkek okuluna göndermek isteyen aileye de, karma eğitimi tercih eden aileye de bu imkanı eşit şartlarda sunabilmektir.

Bunun da ötesinde, dünyada bireysel öğrenim haklarının korunması adına ailelere sunulan ev okulu (homeschooling) ve uzaktan/esnek öğretim hakları, velilerin çocuklarının gelişiminde en yetkili karar mercii olduğunun hukuki kanıtıdır.

'Dünyanın Gelişmiş Eğitim Sistemleri Çoğulculuğu ve Alternatif Modelleri Benimsiyor'

Dünyadaki küresel örneklere baktığımızda, tek tipçi anlayışların çoktan geride kaldığını görüyoruz. Birleşik Krallık, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hem karma okullar hem de tek cinsiyetli (sadece kız veya sadece erkek) kamu ve özel okulları yıllardır başarıyla bir arada hizmet vermektedir.

Ev Okulu (Homeschooling) ve Alternatif Modeller: ABD'de milyonlarca öğrenci kanuni güvence altında homeschooling (ev okulu) modeliyle yetişmekte; İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde aileler, çocuklarını örgün eğitimin kalıplarına zorunlu kılmadan kendi değer ve imkanları doğrultusunda eğitebilmektedir.

Asya ve Avrupa Örnekleri: Japonya ve Güney Kore gibi akademik başarısıyla öne çıkan ülkelerde tek cinsiyetli köklü liseler varlığını sürdürürken, Almanya gibi ülkelerde esnek okul modelleri ve esnek müfredat imkanları kamu sistemi bünyesinde desteklenmektedir.

Bu esnek ve çok sesli yapı, ailelerin çocuklarının bireysel, akademik ve pedagojik ihtiyaçlarına en uygun ortamı seçmelerine imkan sağlamaktadır.

'Çağrımızdır: Çoğulcu ve Özgürlükçü Bir Eğitim Modeli İnşa Edelim'

Anadolu Aşiretler Federasyonu olarak çağrımız nettir: Karma eğitimi zorunlu tek model olarak dayatmak da onu tamamen kaldırmak da doğru değildir. En makul ve kapsayıcı çözüm; kız okulları, erkek okulları, karma okullar ve dünya standartlarında esnek/alternatif eğitim seçeneklerinin bir arada bulunduğu çoğulcu bir eğitim ekosisteminin oluşturulmasıdır.

Böyle bir model;

Evlatlarımızın pedagojik ve psikolojik ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek,

Ailelerimizin anayasal ve evrensel tercih özgürlüğünü pekiştirecek,

Farklı beklentilere sahip toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal barışa ve demokratik çoğulculuğa hizmet edecektir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi; ideolojik sloganlara değil, bilimsel verilere, pedagojik ihtiyaçlara ve hukuki özgürlüklere emanet edilmelidir.

Milli ve manevi değerleri esas tutan ve dindar nesil mefküresi taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Maarif Modeli kapsamında milli ve manevi değerler doğrultusunda iyi insan yetiştirmeye çalışan Milli Eğitim Bakanımızdan acil talebimizdir" ifadelerine yer verildi.