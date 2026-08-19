Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli başkanlığında, idari amirler ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı Sarıgöl'de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, sahadaki ihtiyaçlar ve eğitimde yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Sarıgöl Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına yönelik çalışmalar, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi, Aile Okulu ve Ebeveyn Okulu programları ile yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmalar görüşüldü.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmaların ve sahadaki ihtiyaçların da masaya yatırıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının planlı, koordineli ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Sarıgöl'de 23 yılda eğitimde önemli değişim

Toplantıda paylaşılan Sarıgöl ilçesine ait eğitim istatistikleri de ilçedeki gelişimi ortaya koydu. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 29 okul ve kurumda 5 bin 33 öğrenci eğitim görürken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul ve kurum sayısı 45'e, öğrenci sayısı ise 5 bin 120'ye yükseldi.

Aynı dönemde sınıf sayısı 228'den 311'e, öğretmen sayısı ise 285'ten 448'e çıktı. Sınıf başına düşen öğrenci sayısı 22'den 16'ya, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 18'den 11'e geriledi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.