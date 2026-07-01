Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi.
Elazığ AFAD tarafından Elazığ güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, çadır kurma teknikleri ve yangınla mücadele konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Eğitim › Elazığ'da Acil Durum Eğitimi - Son Dakika
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