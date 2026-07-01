Elazığ\'da Acil Durum Eğitimi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi.

Elazığ AFAD tarafından Elazığ güvenlik korucularına yönelik "Acil Durum Ekipleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, çadır kurma teknikleri ve yangınla mücadele konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. - ELAZIĞ