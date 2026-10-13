Elazığ'da afet tatbikatında enkaz altındaki vatandaş polis ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da afet tatbikatında enkaz altındaki vatandaş polis ekiplerince kurtarıldı

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Elazığ\'da afet tatbikatında enkaz altındaki vatandaş polis ekiplerince kurtarıldı
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Elazığ'da Polis Arama ve Kurtarma ekipleri, afetlere hazırlık için düzenlenen tatbikatta enkaz altında kalan bir vatandaşı tespit ederek kurtardı. İl Emniyet Müdürlüğü, tatbikatların aralıksız sürdüğünü, amaçlarının umut olmak ve hayat kurtarmak olduğunu belirtti.

Elazığ Polis Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama ve kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Elazığ'da Polis Arama ve Kurtarma ekipleri, afet ve acil durumlara göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarını hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, tarafından teorik bilgilerini pratiğe dökmek için eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz altında kalan bir vatandaş önce tespit edildi, ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her türlü afet ve acil durumda göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Teorik bilgilerimizi pratiğe dökerek müdahale kabiliyetimizi geliştiriyor, muhtemel afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyulan her an umut olmak ve hayat kurtarmaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da afet tatbikatında enkaz altındaki vatandaş polis ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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