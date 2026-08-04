Elazığ'da İzcilere Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Elazığ'da İzcilere Afet Farkındalık Eğitimi

Elazığ\'da İzcilere Afet Farkındalık Eğitimi
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AFAD, Elazığ'da izcilere afet farkındalığı ve arama kurtarma ekipmanları hakkında eğitim verdi.

Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde bulunan izcilere yönelik eğitim verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde bulunan izcilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve Arama Kurtarma Ekipman Tanıtımı gerçekleştirildi. Eğitimlerde; afetlere hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet çantası, afet anında doğru davranış şekilleri, ilk saatlerin önemi, bina güvenliği ile tahliye ve toplanma alanları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca arama ve kurtarma ekipmanları tanıtılarak kullanım alanları hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da İzcilere Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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