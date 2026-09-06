Elazığ'da KPSS adayları sınav için okullarda ter döktü - Son Dakika
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Elazığ'da KPSS adayları sınav için okullarda ter döktü

Elazığ\'da KPSS adayları sınav için okullarda ter döktü
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Elazığ'da KPSS'ye girecek adaylar, detaylı üst araması ve kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Saat 10.15'te kapıların kapanmasıyla memur olmak isteyen adaylar, sınavda ter dökmeye başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.15 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

KPSS sınavının sonuna geldiklerini aktaran Furkan Sönmez, "Çalıştık, Allah nasip ederse güzel yerlere gelmek için sınava geldik. Rabbim herkese kolaylık nasip etsin. Bende sınava çalıştım. Allah güzel sonuçlar nasip etsin inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Elazığ'da KPSS adayları sınav için okullarda ter döktü - Son Dakika

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