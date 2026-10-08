Elazığ'da muhtarlar uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmalarını dinledi - Son Dakika
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Elazığ'da muhtarlar uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmalarını dinledi

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Elazığ\'da muhtarlar uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmalarını dinledi
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Elazığ Valiliği koordinesinde merkez ve köy muhtarlarına uyuşturucuyla mücadele bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda muhtarlara bağımlılık yapıcı maddeler, şüpheli durumlar ve ihbar mekanizmaları anlatıldı.

Elazığ'da merkez ve köy muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, bağımlılık yapıcı maddeler, şüpheli durumlar ve ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünce, merkez ve köy muhtarlarına yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verilirken, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesinin önemi ele alındı.

İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Polat ile Narkotik Biriminde görevli polis memuru Eyüp Esregün tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede; madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişilerin genel özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokaklardaki isimleri, uyuşturucu maddelerin ticareti ve tüketiminde kullanılan ifadeler, şüpheli mekanlar ve uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yasal müeyyideler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
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