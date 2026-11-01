Elazığ\'da UMKE ve 112\'nin katıldığı yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yangın ve arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğü ambulans servisi başhekimliği tarafından kurum personelinin muhtemel afetlere karşı hazırlıklı bulundurmak, afet konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla masa başı eğitimi ve uygulamalı yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Afet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve Elazığ Belediyesi Yangın Söndürme ekipleri katıldı. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet binasının bir bölümünde meydana gelen yangın senaryosu eşliğinde uygulamaya konularak, personelin yangına müdahale, yangın tüpü kullanımı ve alınacak tedbirler konusundaki pratikleri test edildi.