Emniyet Müdürü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

02.06.2026 11:13
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı, öğrencilerle buluşarak eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında mahalle sakinleri ve çocuklarla sohbet eden İl Emniyet Müdürü Turanlı, 13 Kasım İlkokulu'nu da ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Turanlı, çocukların hayallerini, hedeflerini ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi.

Eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi alan Turanlı, önümüzdeki günlerde sınıflarda okuma etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, eğitim-öğretim yılı sonunda kendi sınıfında en fazla kelime okuyan öğrencilerin ödüllendirileceğini ifade etti.

Öğretmenlerden yapılması planlanan İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması hakkında bilgi alan Turanlı, yarışmada başarılı olan ve okul yönetimi tarafından ödüllendirilecek öğrencilere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak ayrıca ödül vereceklerini söyledi.

Çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Turanlı, öğrencilerin başarılarının kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
