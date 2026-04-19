Erasmus+ ile Dijital Eğitimde Yeni Ufuklar

19.04.2026 13:11
Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi, İtalya'da Erasmus+ projesiyle dijital eğitimde önemli adımlar attı.

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesindeki Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi, Erasmus+ programı kapsamında İtalya'nın Napoli şehrinde yürüttüğü proje ile dijital eğitimde sınırları aştı.

Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi, uluslararası eğitim vizyonu doğrultusunda Erasmus+ Programı çerçevesinde dev bir projeye imza attı. Okul Müdürü İbrahim Seçkin ve İngilizce Öğretmeni Zeynep Yıldız'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hareketlilik, öğrencilere Avrupa kapılarını araladı. İtalya'nın Napoli şehrine giden okul heyeti, dijital eğitim temalı çalışmalarla eğitimde yeni bir soluk getirdi.

Dijital eğitimde küresel iş birliği

Proje koordinatörleri Okul Müdürü İbrahim Seçkin ve İngilizce Öğretmeni Zeynep Yıldız'ın yönetiminde gerçekleştirilen hareketliliğe; Türkiye'den Hakkari ve Bitlis'in yanı sıra İtalya'nın Napoli şehrinden de katılımcılar dahil oldu. "Dijital Eğitim" odağında düzenlenen atölye çalışmalarında (workshoplar) öğrenciler; dijital araçların eğitimde etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı, dijital vatandaşlık ve eleştirel düşünme becerileri konularında uygulamalı eğitimler aldı.

21. yüzyıl becerileri Napoli'de gelişti

Gerçekleştirilen etkinliklerin öğrenciler üzerinde akademik başarının ötesinde büyük bir etki oluşturduğuna dikkat çekildi. Katılımcı öğrenciler, kültürlerarası iletişim, takım çalışması ve karmaşık problemleri çözme gibi 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Özellikle dijital platformlar üzerinden yürütülen ortak çalışmalarla, teknolojinin bilinçli ve üretken bir şekilde kullanılması konusunda önemli kazanımlar elde edildi.

Tarihi şehirde öğrenme deneyimi

Program sadece atölye çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Öğrenciler, Napoli şehrinin köklü tarihi ve zengin kültürel dokusunu da yakından tanıma imkanı buldukları gezilerle öğrenme sürecini sınıf dışına taşıdı. Bu bütüncül yaklaşım, edinilen bilgilerin kalıcı ve etkili birer deneyime dönüşmesini sağladı.

Emeği geçenlere teşekkür

Okul Müdürü İbrahim Seçkin, eğitimde sınırları ortadan kaldıran ve öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunan projenin başarıyla tamamlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Seçkin, "Bu değerli deneyimde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, ev sahibi kuruma ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 13:12:19. #.0.5#
