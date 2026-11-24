Erzincan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi, adaylığı kaldırılan 20 öğretmen yemin ederek görevlerine başladı.

Erzincan İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda medeniyet inşası ve insan yetiştirme sanatı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade eden Kartal, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevleri başında şehit düşen ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı. Kartal, emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam, görevdeki öğretmenlere ise başarı diledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından aday öğretmen Kübra Sezgin, göreve başlayacak öğretmenler adına, emekli öğretmen Cafer Yılmaz ise emekli eğitimciler adına konuşma yaptı.

Erzincan Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Öğretmenlik" adlı video gösteriminin ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, kendisinin de öğretmenlik mesleğinden geldiğini belirterek mesleğin heyecanını ve sorumluluğunu yakından bildiğini söyledi.

Erzincan'ın merkezinden en uzak köyüne kadar fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerin emeğini gördüğünü ifade eden Aydoğdu, öğretmenlerden mesleklerinin ilk günündeki heyecanı korumalarını, öğrencilerin merak duygusunu canlı tutmalarını ve onların düşünerek, araştırarak kendi yollarını bulmalarına rehberlik etmelerini istedi.

Programda yıl içerisinde emekliye ayrılan 8 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi. Türkü dinletisinin ardından adaylığı kaldırılan 20 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

Programa Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.