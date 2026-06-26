Erzincan'da 'Gönül Buluşması' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 'Gönül Buluşması' Programı Düzenlendi

Erzincan\'da \'Gönül Buluşması\' Programı Düzenlendi
26.06.2026 09:39
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Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda manevi gelişim ve sosyal ilişkiler ele alındı.

Erzincan İl Müftülüğünce, Pir-i Sami ve Pir-i Muhammet Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik "Gönül Buluşması" programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcıları Medet Şahin ve Rahmi Elen, İl Vaizi İsmail Albayrak ile yurtlarda görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

İkramların ardından öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Fakirullahoğlu, gençliğin önemi, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve manevi gelişimin bireyin hayatındaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Anadolu'nun farklı illeri ile çeşitli ülkelerden yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler, din görevlileriyle sohbet etme ve tanışma fırsatı buldu.

Samimi bir atmosferde geçen program, hayırseverler için yapılan duanın ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da 'Gönül Buluşması' Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 'Gönül Buluşması' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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