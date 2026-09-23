Erzincan\'da huzurevi çalışanları ve sakinlerinden 49 kişi trafik güvenliği eğitimi aldı

Erzincan'da huzurevi çalışanları ve sakinlerinden 49 kişi trafik güvenliği eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi çalışanları ve sakinlerinden 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürüttüğü çalışmayla farkındalığı artırmayı hedefledi.
Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi çalışanları ve sakinlerinden oluşan 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitimde, katılımcılara trafik güvenliğine ilişkin bilgiler aktarıldı.
Huzurevi çalışanları ve sakinlerinin katıldığı eğitim, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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