Erzincan\'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının yöneticilerinin katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Geçen ve Doğan Çimen ile imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ve velilerin taleplerinin mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi, okullar ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular görüşüldü.

Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.