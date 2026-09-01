Erzincan'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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Erzincan'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu

Erzincan\'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu
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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının yöneticileri istişare ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın başkanlığında yapılan toplantıda, öğrenci kayıt işlemleri, veli taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi ve okullar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Toplantı sonunda Kartal, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek yöneticilere başarılar temenni etti.

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının yöneticilerinin katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Geçen ve Doğan Çimen ile imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerin yürütülmesi, öğrenci ve velilerin taleplerinin mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi, okullar ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular görüşüldü.

Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak okul yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da İmam Hatip Okulları Yöneticileri 2026-2027 Eğitim Yılı İçin İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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