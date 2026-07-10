Erzincan\'dan 3 Türkiye Birincisi!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başarının uzun yıllara yayılan emek, disiplinli çalışma ve ortak gayretin ürünü olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, eğitimde akademik başarının yanı sıra ahlaki gelişim, kültürel birikim ve insani değerlere de önem verdiklerini vurguladı.

Vali Aydoğdu, paylaşımında, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başta olmak üzere okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye birincisi olan evlatlarımızı, ailelerini ve bu başarıya emek veren bütün eğitim camiamızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenciler ile eğitim camiasını tebrik eden Aydoğdu, Erzincan'ın eğitim alanındaki başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi. - ERZİNCAN