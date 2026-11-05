Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, Çukurkuyu'daki okulda öğretmenlerle görüştü. - Son Dakika
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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, Çukurkuyu'daki okulda öğretmenlerle görüştü.

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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, Çukurkuyu\'daki okulda öğretmenlerle görüştü.
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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Kartal, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, okul ziyaretleri kapsamında Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kartal, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarıyla da görüşen Kartal, eğitim camiasına emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ömer KartalErzincanGüncelEğitimSon Dakika

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