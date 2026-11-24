Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yıllar önce öğrencisi olduğu Cumhuriyet Lisesini ziyaret etti. Öğretmenleriyle bir araya gelerek günlerini kutlayan Ünlüce, okul yıllarına döndüğü ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mezun olduğu Cumhuriyet Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Yıllar sonra öğrencisi olarak eğitim gördüğü okulun kapısından bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak giren Ünlüce, okulda geçmişe uzanan anlamlı bir yolculuk yaptı.

Cumhuriyet Lisesi koridorlarında dolaşarak öğrencilik yıllarını yad eden Başkan Ünlüce, okul yönetimi ve öğretmenlerle sohbet etti. Aynı sıralarda bugün geleceğe hazırlanan öğrencileri görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ünlüce, kendisinin de hayallerine ve geleceğine yön veren bu okulda bulunmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirtti. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda çocuklara kendilerine inanmayı, hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi öğreten çok değerli rehberler olduğunu vurgulayan Başkan Ünlüce, hayatına dokunan tüm öğretmenlere minnettar olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin gerçekleşmesine katkı sunan Milli Eğitim Müdürüne, okul müdür vekiline, müdür yardımcılarına, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür eden Ünlüce, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Ünlüce, başta kendi öğretmenleri olmak üzere geleceği sevgi ve emekle şekillendiren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.