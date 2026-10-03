Eskişehir'de Adnan Boyacı, küresel öğrenme krizine karşı öğretmenleri işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Adnan Boyacı, küresel öğrenme krizine karşı öğretmenleri işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de Adnan Boyacı, küresel öğrenme krizine karşı öğretmenleri işaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Adnan Boyacı, Eskişehir'deki “Okula Veriyle Bakmak” etkinliğinde küresel öğrenme krizine karşı eğitimin temel stratejik aktörünün öğretmenler ve okul yöneticileri olduğunu vurguladı. Boyacı, yapay zekanın öğretmenin yerini asla alamayacağını söyledi.

Prof. Dr. Adnan Boyacı, Eskişehir'de düzenlenen "Okula Veriyle Bakmak" etkinliğinde öğrenci ve akademisyenlerle buluşarak, küresel öğrenme krizine karşı eğitimin en temel stratejik aktörünün öğretmenler ve okul yöneticileri olduğunu vurguladı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Öğretmen Ağı iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen toplu buluşmalar kapsamında, 2 Ekim Cuma günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda "Okula Veriyle Bakmak" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Akademisyenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği; ERG'nin eğitim izleme yaklaşımının da paylaşıldığı programda konuşan Prof. Dr. Adnan Boyacı; dünyada ve Türkiye'de eğitimin mevcut durumu, değişen aile sosyolojisi, okulların dönüşen işlevleri, eğitimde yerli ve milli model ihtiyacı ile gelişen yapay zeka teknolojilerinin eğitime yansımaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyada genel bir öğrenme krizi yaşanıyor"

Zamanın ruhuyla birlikte eğitimin ve okulun kendisini yeniden tanımladığını vurgulayan Prof. Dr. Adnan Boyacı, "2017 yılında Dünya Bankası 'Krizdeki Öğrenme' başlıklı bir rapor yayımladı. O günden bu yana tek söyleyeceğimiz şey bu eğilimin devam ettiğidir. Bu sadece Türkiye'de değil, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde yaşanan genel bir öğrenme krizidir. Bugün mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımız kendi dönemlerindeki öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bulamayacaklar. Sosyoloji, alışkanlıklar ve tüketim kalıpları değişti. Veli ile çocuk arasındaki ilişki aksı dönüştü. Aile tüm dünyada yıpranan ve çözülen bir kurum haline geldiği için değer eğitimi ailenin fonksiyonları arasında azaldı. Bu durum öğretmenlerin üzerinde daha önce hiç tarif edilmemiş büyük bir yük ortaya çıkardı" diye konuştu.

"En iyi teknolojiyi getirseniz de her şey öğretmenin adanmışlığıyla sınıfa yansır"

Okul binalarının ve müfredatların yenilenmesinin tek başına yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Boyacı, "Dünyanın en modern okul mimarisini yapabilirsiniz, muhteşem teknolojileri ve yapay zekayı okullara taşıyabilirsiniz, en iyi müfredatı hazırlayabilirsiniz. Fakat bunların hepsi okul kapısında öğretmenin ilgisi, algısı, adanmışlığı ve bağlılığı kadar sınıfa nükseder. Eğitimin temel stratejik aktörü öğretmen ve okul müdürüdür. Eğitimin girdisi, süreçleri ve çıktısı insandır. Giren öğrenci, işleyen öğretmen, çıkan ise eğitilmiş insandır. Gerçek anlamda bir eğitim reformu yapılmak isteniyorsa merkezine öğretmeni ve okul müdürünü alan bir yaklaşım benimsenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Siyasetçiler değil, bu ülkenin muallimleri medeniyeti inşa etti"

Türkiye'nin eğitim birikimine ve öğretmenlerin rolüne değinen Boyacı, "Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne geldiğimiz nokta büyük bir başarı öyküsüdür. Bu medeniyet iddiasının taşıyıcıları siyasetçiler veya bürokratlar değildir; bu ülkenin öğretmenleri, yazarları ve akademisyenleridir. Eğitim, tıpkı anayasa gibi toplumsal bir mutabakat üzerine kurulu milli bir haslettir. Bizim binlerce yıllık tarihi kodlarımız var. Batı'dan alınan konfeksiyon modeller bizim ölçülerimize uymuyor; geleneği modern anlamda yeniden inşa eden terzi işi telif modeller geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka öğretmenin yerini asla alamayacak"

Yapay zeka tartışmalarına da açıklık getiren Prof. Dr. Adnan Boyacı, öğrenmenin duygusal, sosyal ve kültürel bir süreç olduğuna dikkat çekerek son olarak şunları söyledi:

"Öğrenme sosyal, duygusal ve kültürel bir olgudur. Yapay zeka kişiselleştirilmiş öğretimde destek verebilir ancak insan ile öğrenci arasındaki o duygusal ve sosyal bağı kuramaz. Öğrencinin bireysel ve kültürel ihtiyaçlarını bir öğretmen gibi kavrayamaz. Bu nedenle yapay zeka hiçbir zaman öğretmenin yerini alamayacaktır. Mesleğinde tükenmişlik yaşamamak ve başarılı olmak isteyen geleceğin öğretmenlerinin en önemli özelliği, sürekli öğrenen ve kendisini dönüştüren bireyler olmalarıdır."

Kaynak: İHA
Yapay ZekaEskişehirTeknolojiEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Konya’da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:54
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:56:31. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Adnan Boyacı, küresel öğrenme krizine karşı öğretmenleri işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei