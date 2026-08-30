Eskişehir'de Zafer Bayramı'nda Şehitler Anıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Zafer Bayramı'nda Şehitler Anıldı

Eskişehir\'de Zafer Bayramı\'nda Şehitler Anıldı
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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi; saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Başkan Ahmet Hızlan, zaferin önemini vurgulayarak birlik mesajı verdi, ardından helva ikramı yapıldı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programda, bir dakikalık şehitler için saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı söylendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan yaptığı konuşmasında, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin zaferle taçlandığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Büyük Taarruzun 30 Ağustos 1922 tarihinde kesin zaferle sonuçlanması, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilanıdır. Bu büyük zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlığıyla kazanılmıştır. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, gelecek nesillere güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye bırakmak ortak sorumluluğumuzdur. Şehitlerimizin, yattıkları yer nur, mekanları cennet olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Türkçülük, Türk devletleri ebediyete kadar var olsun" dedi.

Program sonunda izleyici ve davetlilere helva ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de Zafer Bayramı'nda Şehitler Anıldı - Son Dakika

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