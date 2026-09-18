ESOGÜ'nün yeni merkezi mutfağı açıldı, günde 15 bin kişiye yemek verecek - Son Dakika
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ESOGÜ'nün yeni merkezi mutfağı açıldı, günde 15 bin kişiye yemek verecek

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ESOGÜ\'nün yeni merkezi mutfağı açıldı, günde 15 bin kişiye yemek verecek
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 2 bin 500 metrekarelik Merkezi Mutfak binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, tesisin günde 15 bin kişiye yemek verecek kapasitede olduğunu ve 450 kişilik yemek salonu bulunduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Merkezi Mutfak binası, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "Merkezi mutfak ve yemekhane binamız, önceki dönem rektörlerimizden Sayın Prof. Dr. Kemal Şenocak döneminde projelendirilen, daha sonra bir önceki dönem rektörümüz Prof. Dr. Sayın Kamil Çolak döneminde inşaatı başlayan ve büyük ölçüde tamamlanan bir tesis. Son rötuşları kalmıştı ve açılışı rektörlüğümün 1'inci ayını doldurduğum bugün de bana nasip oldu. Ben bu vesileyle önceki dönem rektörlerimize Sayın Prof. Dr. Kemal Şenocak hocamıza ve Sayın Prof. Dr. Kamil Çolak hocamıza çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık, mevcut rektör olarak kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu binanın, bu tesisin yapılmasında emeği geçen çok kıymetli daire başkanlarımıza, Yapı İşleri Daire Başkanımız Yasin Doğan, SKS Daire Başkanımız Timuçin Doğan ve İdari Mali İşler Daire Başkanımız Mustafa Arslan ve daire çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek harcadılar ve oldukça modern, sağlıklı, hijyen açısından da çok kıymetli bir tesisi üniversitemize kazandırdılar" dedi.

"Günde 15 bin kişiye yemek verecek bir kapasiteye sahip"

Yeni binanın iki katlı ve 2 bin 500 metrekarelik bir tesis olduğu bilgisini paylaşan Rektör Gümüşsoy, "Günde 15 bin kişiye yemek verecek bir kapasiteye sahip, artı 450 kişinin de yemek yiyebileceği bir yemek salonu var. Modern altyapısıyla, sürdürülebilir çevre dostu mimarisiyle gerçekten tesisimizin üniversitemizde olmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize bu anlamda hizmet vermesi için açılışı bugüne denk getirdik. Çünkü pazartesi günü inşallah öğrencilerimizle kampüsümüz şenlenecek. Onları dört gözle beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Tabii sanayi tipi fırınlar, hazırlık makineleri, aynı zamanda yine modern saklama, muhafaza etme ekipmanlarıyla gerçekten yemeklerimizin son derece verimli, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirilmesi, saklanması, hizmete sunulması hedeflenmekte. Kullanılan suların ters osmoz ve ultraviyole sistemlerinden geçirilerek sterilize edileceğine dair de bir bilgi notu var elimizde. Bu da gerçekten sağlıklı ve güvenilir beslenme temel önceliğimiz olduğundan suların bu şekilde kullanılıyor olması da bizim için çok kıymetlidir. Yine binamız bünyesindeki güneş enerjisi panelleri, modern soğuk hava depoları da bize güç katmıştır" ifadelerini kullandı.

ESOGÜ Merkezi Mutfak binası, Rektör Gümüşsoy'un konuşması sonrası kurdele kesimiyle hizmete girdi. Açılış programının ardından üniversite yetkilileri ve basın mensupları, yeni yemekhanede yemek yediler.

Kaynak: İHA
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