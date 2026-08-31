Final Eğitim Kurumları’ndan 500’e yakın öğrenciye yurt dışı üniversitelerinden kabul

Final Eğitim Kurumları öğrencilerinin Birleşik Krallık’taki Russell Group üniversiteleri başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, İtalya, Çekya, Macaristan, Polonya, Litvanya ve Dubai’deki seçkin yükseköğretim kurumlarından kabul aldığı bildirildi.

500’E YAKIN ÖĞRENCİ, 1500’E YAKIN ULUSLARARASI KABUL

Eğitim kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 öğrenci dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerden kabul aldı. Öğrenciler, 10 farklı ülke ve bölgedeki üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. Öğrenciler adına yaklaşık 1.500 uluslararası üniversite başvurusu başarıyla gerçekleştirildi.

DÜNYANIN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNDEN KABULLER

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: “Final öğrencileri, dünyanın en prestijli araştırma üniversitelerini bir araya getiren Russell Group üyesi üniversiteleri başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika’nın saygın yükseköğretim kurumlarından kabul aldı. Bunlar arasında King’s College London, Queen Mary University of London, University of Glasgow, University of Sheffield, University of Southampton, Durham University, University of Bath, University of Leeds, University of Birmingham, University of Sussex, Royal Holloway University of London, University of Surrey, Bournemouth University, City University of London, University of Greenwich, Cardiff University, Oxford Brookes University, Nottingham Trent University, Florida International University, St. Mary’s College of California, University of the Pacific, Leiden University, Utrecht University, Radboud University, Vrije Universiteit Amsterdam, Constructor University, Sapienza University of Rome, Politecnico di Torino, University of Pavia, Ca’ Foscari University of Venice, University of Trento, Charles University, Czech University of Life Sciences Prague, Prague University of Economics and Business, University of Warsaw, SWPS University, Lazarski University, SGH Warsaw School of Economics ve ISM University of Management and Economics bulunuyor.

“Öğrencilerin tercih ettiği akademik alanlar arasında Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Veri Bilimi, Yapay Zeka, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Psikoloji, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, İşletme, Finans, Oyun Tasarımı, Bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efektler gibi günümüzün ve geleceğin öne çıkan disiplinleri yer alıyor. Bunun yanı sıra mühendislik alanlarında İnşaat, Makine, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Çevre, Kimya ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği programları da öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Final Uluslararası Ofis, öğrencilerin yurt dışı eğitim hedeflerini planlı, sistemli ve bireysel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış bir danışmanlık modeliyle destekliyor. Bu yıl da öğrenciler ve velilerle gerçekleştirilen birebir görüşmeler, akademik profil analizleri, üniversite ve bölüm eşleştirmeleri, başvuru dosyalarının hazırlanması ve tüm resmi süreçlerin koordinasyonu sayesinde öğrencilerin uluslararası üniversitelere yerleşme süreçleri başarıyla tamamlandı. Final Uluslararası Ofis, bundan sonraki dönemlerde de öğrencilerin küresel eğitim yolculuğuna rehberlik etmeyi sürdürecek.”

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜRESEL GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’

Final Eğitim Kurumları’nın, öğrencilerini geleceğin küresel dünyasına hazırlayan bir eğitim anlayışıyla hareket ettiğini belirten Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, “Bu yıl 500’e yakın öğrencimizin dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerden kabul alması ve 1500’e yakın uluslararası üniversite kabulünün başarıyla tamamlanması, eğitim vizyonumuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz bütüncül rehberlik yaklaşımının önemli bir sonucu. Final Uluslararası Ofisimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim alma fırsatı yakalarken; ülkemizi uluslararası akademik platformlarda başarıyla temsil edecek bireyler olarak yetişecek. Öğrencilerimizin hayallerine ulaşmalarına katkı sağlamak ve onları geleceğin dünyasına hazırlamak, bizim için büyük bir gurur” dedi.