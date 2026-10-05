Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı Vali Hatipoğlu'nun dersiyle başladı - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı Vali Hatipoğlu'nun dersiyle başladı

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Fırat Üniversitesi\'nde 2026-2027 akademik yılı Vali Hatipoğlu\'nun dersiyle başladı
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Fırat Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı, Elazığ'da düzenlenen törenle başladı. Törende Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, 'Terörsüz Türkiye' konulu ilk dersi verdi; programa milletvekilleri, rektör, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Fırat Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılına düzenlenen törenle başladı. Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu'nun verdiği "Terörsüz Türkiye" konulu ilk dersle yeni dönem heyecanı yaşandı.

Yarım asrı aşan bilimsel birikimi ve köklü akademik geleneğiyle Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Fırat Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılına düzenlenen törenle başladı. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, il protokolü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtım filmi gösteriminin ardından Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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