Fırat Üniversitesi\'nden YKS Adaylarına Başarı Dileği

Tercih yapacak tüm adaylara başarılar dileyen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Tercih sürecinin kendileri, aileleri ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğinizi birlikte inşa etmek için sizleri Fırat Üniversitesi'ne bekliyoruz" dedi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu başladı. Aday öğrenciler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapacak. Tercih sürecinin başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite adaylarını Fırat Üniversitesi'nin güçlü akademik yapısı, araştırma odaklı eğitim anlayışı ve sunduğu geniş imkanlarla buluşmaya davet etti.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, üniversite hayali kuran yüz binlerce gencimiz için geleceğe yön verecek önemli bir döneme girilmiş bulunuyor. Tercih süreci, yalnızca bir üniversite seçimi değil; aynı zamanda mesleki kariyerin, kişisel gelişimin ve yaşam yolculuğunun şekilleneceği önemli bir başlangıçtır. Bu vesileyle tüm aday öğrencilerimize ve ailelerine tercih döneminin hayırlı olmasını diliyor, yapacakları tercihlerin kendileri için en doğru ve en güzel sonuçları getirmesini temenni ediyorum. Fırat Üniversitesi olarak yarım asrı aşan köklü geçmişimiz, güçlü akademik kadromuz, bilimsel üretim anlayışımız ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımımızla ülkemizin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Kurulduğu günden bu yana bilgi üreten, topluma değer katan ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren üniversitemiz; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında ortaya koyduğu başarılarla her geçen yıl daha da güçlenmektedir" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldığını aktaran Rektör Göktaş, "Fırat Üniversitesi, Türkiye'deki 20 devlet araştırma üniversitesinden biri olarak bilimsel araştırma kapasitesi, ulusal ve uluslararası projeleri, yayın performansı, teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçi üretim anlayışıyla ülkemizin yükseköğretim vizyonuna önemli katkılar sunmaktadır. Bu unvan, üniversitemizin bilimsel niteliğinin ve araştırma kültürünün en önemli göstergelerinden biridir. Bugün Fırat Üniversitesi; mühendislikten sağlık bilimlerine, eğitimden sosyal bilimlere, fen bilimlerinden spor bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim veren güçlü akademik bir yapıya sahiptir. Modern laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri, güçlü teknolojik altyapısı, deneyimli akademisyenleri ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı sayesinde öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil, uygulama becerisi kazandıran çağdaş bir eğitim ortamı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Göktaş, "Akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de en az eğitim kadar önemsiyoruz. Zengin öğrenci kulüplerimiz, kültür ve sanat etkinliklerimiz, spor tesislerimiz, kütüphanelerimiz, sosyal yaşam alanlarımız ve geniş yeşil kampüsümüz sayesinde öğrencilerimiz üniversite hayatını dolu dolu yaşama fırsatı bulmaktadır. Doğu Anadolu'nun önemli eğitim merkezlerinden biri olan Elazığ ise güvenli yapısı, misafirperver insanları, ulaşım kolaylığı, ekonomik yaşam koşulları ve zengin kültürel dokusuyla öğrencilerimize huzurlu ve verimli bir üniversite yaşamı sunmaktadır. Üniversitemiz ile şehrimiz arasındaki güçlü bağ, öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Göktaş, "2026 YKS tercih döneminde geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen tüm adaylarımızı; bilimin, araştırmanın, yeniliğin ve başarının adresi olan Fırat Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki Fırat Üniversitesi'ni tercih eden her öğrencimiz, güçlü bir akademik eğitimin yanında hayat boyu gurur duyacağı dostluklar kuracak, kendini geliştirecek ve geleceğe güvenle hazırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak tüm adaylarımıza başarılar diliyor; tercih sürecinin kendileri, aileleri ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğinizi birlikte inşa etmek için sizleri Fırat Üniversitesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.