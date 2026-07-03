"Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" dediler, uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırdılar - Son Dakika
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"Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" dediler, uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırdılar

"Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" dediler, uluslararası arenada Türkiye\'yi gururlandırdılar
03.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
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Manisa'nın Salihli ilçesinde küçük bir garajda 7 öğrencinin hayaliyle kurulan Lavender Robotics Takımı, FTC Premier'de Rumeli Division Finalist Award ödülü kazanarak uluslararası başarıya imza attı. Takım, kısıtlı imkanlarla başladığı yolculukta Türkiye'yi gururlandırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde, küçük bir garajda 7 öğrencinin "Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" hayaliyle kurduğu Lavender Robotics Takımı, dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FTC Premier'de kazandığı Rumeli Division Finalist Award ödülüyle hem Türkiye'ye hem de Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

26-28 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen FTC Premier organizasyonuna, 25 farklı ülkeden yalnızca sezon boyunca kendi ülkelerinde üstün başarı göstererek davet almaya hak kazanan 78 seçkin takım katıldı. Türkiye'yi temsil eden Lavender Robotics, uluslararası arenada sergilediği başarılı performansla Rumeli Division Finalist Award ödülünü kazanarak dünyanın seçkin FTC takımları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 3 yıl önce Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'ndeki mütevazı bir garajda başlayan bu yolculuk, bugün uluslararası bir başarı hikayesine dönüştü. Takım üyeleri, kendi imkanlarıyla oluşturdukları atölyede gecelerini gündüzlerine katarak robotlarını tasarladı, üretti ve geliştirdi. Kısıtlı imkanlarla kurulan bu atölyede başlayan hayal, bugün Türkiye'nin adını uluslararası arenada duyuran bir başarıya dönüştü.

Bugün Lavender Robotics, yalnızca Salihli'den değil; Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturan bir STEM topluluğu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Takım, "Hiçbir meraklı zihin geride bırakılmamalıdır." anlayışıyla, imkanı kısıtlı öğrencilerin de robotik, mühendislik ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Başarıları hakkında açıklamalarda bulunan takım yetkilileri, "Kabazlı'daki küçük bir garajda başlayan bu hayal, bugün dünya sahnelerinde yarışan bir başarı hikayesine dönüştü. Bizler, yaşadığı yer veya ekonomik imkanı ne olursa olsun, bilim ve teknolojiye tutku duyan her gencin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım üyeleri, başarı yolculuklarında kendilerine inanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa Kent Konseyi, sponsor kurumlar ve gönüllü mentorlarına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Salihli, Türkiye, Rumeli, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 'Fırsat verilirse biz de yapabiliriz' dediler, uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırdılar - Son Dakika

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