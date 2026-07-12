Gaziantep\'te Yaz Kur\'an Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl camilerde ve Kur'an kurslarında düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yoğun ilgi görüyor. Yaz tatilini değerlendirmek isteyen aileler, çocuklarını camiler, Kur'an kursları ve okullarda açılan kurslara yönlendiriyor. Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler öğretiliyor. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ve Elif-Ba kitaplarıyla camilere gelen çocuklar, 7 hafta sürecek eğitim boyunca hem dini bilgilerini geliştiriyor hem de manevi bir atmosferde yaz tatillerini verimli şekilde geçiriyor. Yaz Kur'an Kursları sayesinde camiler çocuk sesleriyle şenlenirken, Gaziantep'te kurslara her yaştan öğrenci yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

"Camilerimiz önemli bir hizmet veriyor"

Kur'an kurslarında çocuk ve gençlere manevi açıdan önemli eğitimlerin verildiğini söyleyen Şehitkamil İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, "Özellikle yaz Kur'an kursları, camilerimizin cıvıl cıvıl dolduğu, taştığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'e, temel dini bilgilere ve ahlaka yönelik eğitim aldığı çok güzel, manevi bir ortam oluşturuyor. Yaz Kur'an kurslarımızla ilgili şunu ifade edelim, öncelikle burada çocuklarımıza ve gençlerimize dört önemli hususu öğretiyoruz. Birincisi, temel dini bilgiler. Bir çocuğa ailesi tarafından mutlaka öğretilmesi gereken konular, namazı öğrenmesi, abdesti öğrenmesi, İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını, Kelime-i Şehadet'i ve boy abdestini bilmesidir. Camilerimiz bunun için bulunmaz bir fırsat sunuyor ve çok önemli bir hizmet veriyor. Değerler eğitimi kapsamında çocuklarımız kültürlerine, büyüklerine saygıya ve ahlaki değerlere yönelik eğitim alıyor. Gücümüzün yettiği ölçüde bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bazen fiziki şartlar yeterli olmayabiliyor, öğrenci sayımız oldukça fazla olabiliyor. Ancak çocuklarımızın buraya gelmeleri, caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, hocalarımızdan güzel davranışları ve öğütleri almaları, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kendilerine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Buna inanıyoruz" dedi.

Kur'an kursu için müracaat eden tüm çocukları geri çevirmeden caminin manevi atmosferinden faydalanmalarını sağladıklarını aktaran Bekiroğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti. Bekiroğlu, "Sosyal gelişimleri açısından da önemli katkılar sunuyoruz. Çocuklarımız birbirleriyle etkileşim içinde oluyor, teknolojiden biraz uzaklaşıyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyor ve hocalarıyla güzel diyaloglar kuruyor. Bunların tamamı sosyal gelişimlerine çok ciddi katkı sağlıyor. Şu an bu camimizde 600'e yakın öğrencimiz var. Bazı camilerimizde öğrenci sayısı daha fazla olabiliyor. Mahallenin yapısı ve nüfus durumu öğrenci sayısını etkiliyor. Bazı camilerimizde ise yoğunluk daha düşük oluyor. Ancak bize müracaat eden hiçbir çocuğumuzu geri çevirmeden, caminin manevi atmosferinden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yoğunluğu azaltmak için zaman zaman farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Bir grup sabah, diğer grup öğleden sonra eğitim alabiliyor ya da yaş gruplarına göre sınıflandırma yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi geliştirdiğimizi ve iyileştiğimizi düşünüyorum"

Kur'an'ı ve temel dini bilgileri öğrenerek manevi anlamda kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Mehmet Tanrıverdi, "Kur'an öğrenmem dört yıl sürdü. Aslında uzun gibi görünüyor ama insan öğrendikçe zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. 5 yıldır da Kur'an okuyorum. Tabii ki herkese tavsiye ediyorum. Dediğim gibi, uzun gibi görünen ama çok hızlı geçen bir süreç. Burada sadece ders işlemiyoruz, eğleniyoruz, etkinlikler yapıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Hem maddi değil, manevi anlamda da kendimizi geliştirdiğimizi ve iyileştiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP