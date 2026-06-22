Genç Zihinler Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Genç Zihinler Projesi Tamamlandı

Genç Zihinler Projesi Tamamlandı
22.06.2026 10:28
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Eskişehir'de hava aracı teknolojileri projesi, öğrencilerin bilimsel farkındalığını artırdı.

Eskişehir'de yürütülen "Genç Zihinler Kanatlanıyor: Ortaokul Öğrencilerinin Hava Aracı Teknolojileriyle Buluşması-2" projesi tamamlandı.

Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinin havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik farkındalıklarının artırılması, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve STEM alanlarına olan ilgilerinin desteklenmesi amaçlandı. Proje süresince öğrenciler; havacılık tarihi, model uçak tasarımı, insansız hava araçları teknolojileri, aerodinamik ve mühendislik tasarım süreçleri gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı. Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler, havacılık teknolojilerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen teknik gezilerde öğrenciler, havacılık alanında eğitim veren kurumları ve uygulama merkezlerini ziyaret ederek sektör hakkında doğrudan bilgi edindi. Bu ziyaretler sayesinde öğrenciler, havacılık ve mühendislik mesleklerini yakından tanıma fırsatı bulurken kariyer planlamalarına katkı sağlayacak önemli deneyimler kazandı.

Proje sonunda gerçekleştirilen değerlendirmeler, öğrencilerin havacılık teknolojilerine yönelik bilgi düzeylerinde ve bilimsel meraklarında önemli gelişmeler olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, proje süresince hem eğlenerek öğrendiklerini hem de gelecekteki meslek seçimlerine ışık tutacak yeni bakış açıları kazandıklarını ifade etti.

"Yenilikçi bireylerinin yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır"

Proje Yürütücüsü Dr. Fatma AVCI, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bilim ve teknolojiyle erken yaşlarda tanışmaları, geleceğin üretken ve yenilikçi bireylerinin yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile öğrencilerimizin havacılık teknolojilerine yönelik ilgilerini artırmayı, onları araştırmaya, tasarlamaya ve üretmeye teşvik etmeyi amaçladık. Projemizin gerçekleşmesine katkı sunan tüm eğitmenlerimize, paydaş kurumlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

Bilimsel farkındalığı artırmayı ve genç nesilleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmayı hedefleyen proje, öğrencilerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelik motivasyonlarını güçlendirerek başarıyla tamamlanmıştır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Havacılık, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Genç Zihinler Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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