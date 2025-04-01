Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası - Son Dakika
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Eğitim

Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

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Ankara'da bir lisede toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Söz konusu görüntüleri paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, müdür yardımcısının "Başlarım senin Ata'na" şeklinde karşılık verdiği iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

01.04.2025 10:37
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Ankara'da Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. İddiaya göre öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

"EVET GENÇLER KESİYORUZ BUNU"

Görüntüde bahçede toplanan öğrencilerin Gençliğe Hitabe'yi okudukları görülüyor. Bu sırada bir öğretmenin öğrencilere "Evet gençler kesiyoruz bunu" diye müdahale ettiği ve görüntüyü kaydeden kişiye de "Oğlum sen buraya gel" dediği duyuluyor. O sırada bir başka öğretmenin çocukları "Yürü, yürü" diye azarladığı duyuluyor.

İDDİAYI BAKAN TEKİN'E SORDU

Hitabenin okunduğu anlara ilişkin görüntüyü X hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

"BAŞLARIM SENİN ATANA" KARŞILIĞI VERDİ

CHP'li Öztürkmen, söz konusu iddiaya ilişkin şunları kaydetti: "Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor. Ceza alan bir öğrencinin, 'Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.' sözlerine, müdür yardımcısının 'Başlarım senin atana.' şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

"BU MÜDÜR YARDIMCISININ DERDİ NEDİR?"

Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?"

Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası
Gençliğe Hitabe\'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

Milli Eğitim Bakanı, Haberler.com Özel, Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Yusuf Tekin, Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Gündem, Eğitim, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hüseyin Aydoğdu:
    Topluca tekbir getirerek cuma namazina gitseler bu chpkk li oc mvekili bu sekilde paylasim yaparmiydi acaba 40 51 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bir gün bu saçmalıklardan kurtulacağız 63 14 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Putcu zihniyetin sonunun geldigini gorecegiz insallah bu ulkede gunun birinde, belki yarin belki yarindan da yakin.. 26 43 Yanıtla
  • 220198:
    sorgusuz sualsiz yalanda olsa yeterki akp aleyhine olsun biz inaniriz diyen kitlenize inandirirsiniz ancak 32 33 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    bu zihniyet değişmez ölmüş ağa artık onun bize bir faydası Yook bize daha çok güç veren yol gösteren yaşayan liderlere iğtiyacımız var millet aya gidiyor biz hala atam da atam bırakın artık 20 32 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Durduk yere mi çocuklar bunu yapmışlar niye yapmışlar araştırılması gerekiyor 39 12 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    adamdan iyice soğuttunuz bizi yeter daaa attatürk aşağı Atatürk yukarı 18 20 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Geriye takılıp kalmayın, ileriye bakın. Bu ülkeye en büyük zararı bu selanik menşeli olanlar verdi. Asıl kahramanlar Kazım Karabekir, Fevzi Paşa Fethi Okyar Refet Bele vb. hepsi de tek tek bertaraf edildi. 11 23 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    benim atam babamdır,dedemdir.başka ata tanımam. 16 17 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Ulan geri zekalı, mazisi olmayanın atisi olurmu ? 4 11 Yanıtla
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