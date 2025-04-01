Gençliğe Hitabe\'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

Ankara'da Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. İddiaya göre öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

"EVET GENÇLER KESİYORUZ BUNU"

Görüntüde bahçede toplanan öğrencilerin Gençliğe Hitabe'yi okudukları görülüyor. Bu sırada bir öğretmenin öğrencilere "Evet gençler kesiyoruz bunu" diye müdahale ettiği ve görüntüyü kaydeden kişiye de "Oğlum sen buraya gel" dediği duyuluyor. O sırada bir başka öğretmenin çocukları "Yürü, yürü" diye azarladığı duyuluyor.

İDDİAYI BAKAN TEKİN'E SORDU

Hitabenin okunduğu anlara ilişkin görüntüyü X hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

"BAŞLARIM SENİN ATANA" KARŞILIĞI VERDİ

CHP'li Öztürkmen, söz konusu iddiaya ilişkin şunları kaydetti: "Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor. Ceza alan bir öğrencinin, 'Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.' sözlerine, müdür yardımcısının 'Başlarım senin atana.' şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

"BU MÜDÜR YARDIMCISININ DERDİ NEDİR?"

Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?"