Gönül Köprüsü: Diyarbakır ve Kayseri Öğrencileri El Ele

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik ve Kayseri'deki liseler arasında oyuncak ve yöresel ürünlerle gönül köprüsü kuruldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Mesleki Teknik Kız Meslek Lisesi ile Kayseri Kocasinan Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri arasında gönül köprüsü kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında "Paylaşan Eller Büyüyen Değerler" adıyla gerçekleştirdiği çalışmayla Çermik Mesleki Teknik Kız Meslek Lisesi tarafından Kayseri Kocasinan Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bölüm olarak ürettikleri dolgu oyuncaklarla, ilçenin yöresel ürünlerini göndererek iki şehir arasında gönül köprüsü kuruldu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü 11/A sınıfı öğrencilerinin el emeği göz nuru olarak ürettikleri dolgu oyuncaklar, Kayseri'deki öğrenci kardeşlerine gönderildi. 11/A sınıfı öğrencilerinden Elif Öztürk, 'Paylaşan Eller, Büyüyen Değerler' kapsamında gönülleri inşa ettiklerini söyledi. Öztürk, "Bugün sadece paketleri kolilemiyoruz; aslında şehirler arasında gönül köprüsünü inşa ediyoruz. Gönderdiğimiz her bir ürünün, gittiği yerde, bir umuda ve yeni bir arkadaşlığa dönüşeceğini biliyoruz. Paylaşmak sadece bir şey vermek değil. Birbirimizin hayatına dokunmaktır. Bu köprünün her bir tuğlasında emeği olanlara teşekkür ederim. Yolumuz sevgi yükümüz kardeşlik olsun. Hediyelerimizi iyi günlerde kullanmanız dileğiyle" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kayseri, Çermik, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:32:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.