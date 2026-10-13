Gümüşhane\'de Milli Teknoloji Atölyesi, MTA360 randevusuyla öğrencilere açıldı

Gümüşhane'de Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin teknoloji odaklı projeler geliştirmeleri ve fikirlerini somut ürünlere dönüştürmeleri amacıyla hizmete açıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasında Bilgisayar Mühendisi Elif Ercel'in koordinatörlüğünü üstlendiği merkezde üç boyutlu yazıcılar, CNC makineleri ve elektronik-mekanik geliştirme ekipmanları bulunuyor.

Fakülte ve bölüm ayrımı gözetilmeksizin tüm öğrencilerin yararlanabileceği atölye; tasarım, prototipleme, eğitim ve mentorluk imkanlarıyla gençlerin Ar-Ge çalışmalarına ve TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmalarına hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, gençleri merkezin imkanlarından yararlanmaya ve kendi projelerini geliştirmeye davet etti. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerinin önemine dikkat çeken Yıldız, farklı bölümlerde eğitim gören gençlerin de drone, üç boyutlu materyal ve elektrikli araç gibi projeler geliştirebileceğini belirtti.

Öğrencilerin uzman personel ve akademisyenlerden danışmanlık desteği alabileceği atölyede, bitirme projeleri ve teknoloji yarışmalarına yönelik çalışmalar da yürütülebilecek.

Öğrenciler, Milli Teknoloji Atölyesi'ni kullanmak için MTA360 sistemi üzerinden randevu oluşturabilecek.