Hafızlık İcazetnamesi Töreni - Son Dakika
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Hafızlık İcazetnamesi Töreni

Hafızlık İcazetnamesi Töreni
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Kütahya'da 23 öğrenciye hafızlık icazetnamesi verildi, törene müftü ve eğitim müdürü katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törende, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak 2026 yılı 2'inci dönem hafızlık sınavında başarılı olan 23 öğrenciye hafızlık icazetname ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler, icazetnamelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Açık, hafızlık sürecinde büyük emek veren velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür ederek, öğrencilerin yetişmesinde katkı sağlayan herkesi kutladı.

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hafızlık İcazetnamesi Töreni - Son Dakika

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