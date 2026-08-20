Hakkari\'de Yaz Tatilinde Üretim

Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaz tatiline rağmen üretim sürüyor. Mobilya Tasarım Bölümü'nde görev alan 15 öğrenci, öğretmen ve usta öğreticilerin rehberliğinde hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üretim yaparak gelir elde ediyor.

Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Tasarım Bölümü'nde yaz tatilinde de çalışmalar devam ediyor. Öğrenciler, öğretmen ve usta öğreticiler eşliğinde kesim, ölçüm, montaj ve tasarım gibi üretimin farklı aşamalarında görev alıyor. Atölyede yalnızca öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanmıyor, Hakkari merkez ve ilçelerdeki okulların ihtiyaç duyduğu mobilya ve donatım malzemeleri de üretiliyor. Geçtiğimiz günlerde Derecik ilçesinde hizmete açılan öğretmenevinin donatım malzemelerinin de okul atölyesinde hazırlandığı belirtildi.

Okul Müdürü Sıtkı Zerek, yaz tatiline rağmen yaklaşık 16-17 okulun öğretmenler odası için üretim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, öğrencilerin gerçek bir üretim ortamında deneyim kazandığını söyledi. Zerek, amaçlarının özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kalifiye elemanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Atölyede çalışan öğrenciler ise hem meslek öğreniyor hem üretime katkı sağlıyor hem de emekleri karşılığında gelir elde ederek aile bütçelerine destek oluyor.