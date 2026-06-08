Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ'da

Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ\'da
08.06.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği'nde yenilikçi projeler sergilendi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu" şenliği ve "İyi Örnek Uygulamaları" sergisi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği" düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışı, protokolün de kalımıyla kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde dönem boyunca ortaya koyduğu yenilikçi projeler ile uygulamalı eğitim çıktıları katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle incelendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, " Harezmi eğitim modeli yaklaşımı, ülkemizde eğitim alanı ve eğitimin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Fakat Harezmi kim ve niye bu isim verildi, diye sorgulamamız ve bence bunun üzerinde de durulması gereken hususlar, en başında geliyor. Harezmi, 780 yılında bugünkü Özbekistan bölgesinde, Harezm isimli bir şehirde doğması dolayısıyla bu ismi alıyor. Bundan yaklaşık olarak bin 300 yıl kadar önce doğuyor ve 850 yılında da vefat ediyor. 70 yıl yaşıyor ama tüm bilim tarihinde kendinden önce ve sonra hiç kimsenin yapmadığı büyük yenilikleri getiriyor. Bugünkü bildiğimiz sayı sistemi ve kendisi cebirin atası olarak biliniyor. Bugün uzay da dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılan çalışmaların en başında yer alıyor. O bir gök bilimci, tıpçı ve aynı zamanda matematikte bir dahi. Algoritma kavramının kendisi bizatihi onun isminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bu anlamda bizler, tekrar köklerimizi bularak geleceğe çok daha iyi bir şekilde adım atabileceğiz, yeni bir yaklaşımı sergiliyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlikte, model kapsamında geliştirilen "İyi Örnek Uygulamaları" katılımcıların beğenisine sunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Harezmi, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:45:59. #7.13#
SON DAKİKA: Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.