Harezmi Eğitim Modeli Şenliği Elazığ\'da

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu" şenliği ve "İyi Örnek Uygulamaları" sergisi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği" düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışı, protokolün de kalımıyla kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde dönem boyunca ortaya koyduğu yenilikçi projeler ile uygulamalı eğitim çıktıları katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle incelendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, " Harezmi eğitim modeli yaklaşımı, ülkemizde eğitim alanı ve eğitimin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Fakat Harezmi kim ve niye bu isim verildi, diye sorgulamamız ve bence bunun üzerinde de durulması gereken hususlar, en başında geliyor. Harezmi, 780 yılında bugünkü Özbekistan bölgesinde, Harezm isimli bir şehirde doğması dolayısıyla bu ismi alıyor. Bundan yaklaşık olarak bin 300 yıl kadar önce doğuyor ve 850 yılında da vefat ediyor. 70 yıl yaşıyor ama tüm bilim tarihinde kendinden önce ve sonra hiç kimsenin yapmadığı büyük yenilikleri getiriyor. Bugünkü bildiğimiz sayı sistemi ve kendisi cebirin atası olarak biliniyor. Bugün uzay da dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılan çalışmaların en başında yer alıyor. O bir gök bilimci, tıpçı ve aynı zamanda matematikte bir dahi. Algoritma kavramının kendisi bizatihi onun isminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bu anlamda bizler, tekrar köklerimizi bularak geleceğe çok daha iyi bir şekilde adım atabileceğiz, yeni bir yaklaşımı sergiliyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlikte, model kapsamında geliştirilen "İyi Örnek Uygulamaları" katılımcıların beğenisine sunuldu. - ELAZIĞ