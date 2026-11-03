Hatay Arsuz\'da 72 derslikli 3 eğitim kurumunun 2027\'de hizmete girmesi planlanıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesine depremin ardından inşa edilen Özbekistan Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde yapımı devam eden toplam 72 derslikli 3 eğitim kurumunun 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Kaymakam Fatih Eroğlu, bölgede yapımı süren 24 derslikli ilkokul, ortaokul ve lise inşaatlarında incelemelerde bulundu. Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ve firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yeni kurulan Özbekistan Mahallesi'ndeki 3 bin 100 konut ve çevre yerleşimlerin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla sürdürülen yatırımlar kapsamında, 16 derslikli Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu bu yıl hizmete açıldı.

Yapımı devam eden 3 eğitim kurumunun tamamlanmasıyla birlikte bölgede toplam derslik kapasitesinin 88'e ulaşacağı bildirildi.