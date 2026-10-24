Hatay Arsuz'da TÜBİTAK 4009 STEM projesi Kaymakam Eroğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da TÜBİTAK 4009 STEM projesi Kaymakam Eroğlu'nun katılımıyla açıldı

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Hatay Arsuz\'da TÜBİTAK 4009 STEM projesi Kaymakam Eroğlu\'nun katılımıyla açıldı
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Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki TÜBİTAK 4009 projesinin açılışı Kaymakam Fatih Eroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Eroğlu çocukların stantlarını gezdi; projeyle okullar arası imkan farklarının azaltılması hedefleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde TÜBİTAK 4009 kapsamında hayata geçirilen "Doğa Temelli Çevresel Farkındalık ve Erken Yaşta STEM Öğrenme Modeli" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin açılışına Kaymakam Fatih Eroğlu katıldı. Programda proje yürütücüsü öğretmen Ceren Kiş'e ve projeye akademik destek sağlayan İskenderun Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Tohma'ya teşekkür belgeleri verildi.

Eroğlu, programın ardından çocukların hazırladığı projelerin yer aldığı stantları ve etkinlik alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin, il ve ilçe merkezlerindeki okullarla köy okulları arasındaki imkan farklılıklarının azaltılmasına ve çocukların bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da TÜBİTAK 4009 STEM projesi Kaymakam Eroğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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