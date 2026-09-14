Hatay'da 360 binden fazla öğrenci ders başı yaptı, Vali Masatlı ilk zili çaldı - Son Dakika
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Hatay'da 360 binden fazla öğrenci ders başı yaptı, Vali Masatlı ilk zili çaldı

Hatay\'da 360 binden fazla öğrenci ders başı yaptı, Vali Masatlı ilk zili çaldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Kent genelinde 360 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 22 bin öğretmen ders başı yaparken Vali Mustafa Masatlı, Antakya'daki bir ilkokulda ilk ders zilini çaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Kent genelinde 360 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 22 bin öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki Haydar Mursaloğlu İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Sınıfları ziyaret eden Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Depremlerde kentteki eğitim kurumlarının önemli bölümünün zarar gördüğünü belirten Vali Masatlı, yürütülen çalışmalarla 254 okulun tamamlanarak eğitime kazandırıldığını, 47 okulun yapımının ise devam ettiğini söyledi.

"360 binden fazla öğrencimizle eğitim öğretime hazırız"

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın Hatay'da başlamasının mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün 360 binden fazla öğrencimiz, yaklaşık 22 bin öğretmenimiz ve bin 566 kurumumuzla eğitim öğretime hazır durumdayız. Eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Kahramanmaraş, Antakya, Eğitim, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hatay'da 360 binden fazla öğrenci ders başı yaptı, Vali Masatlı ilk zili çaldı - Son Dakika

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