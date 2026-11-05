Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

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Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, beraberindeki heyetle Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, beraberindeki heyetle Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi ile birlikte Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Atam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Atam, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve çocukların huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Atam, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Fatih SevenHisarcıkEğitimSon Dakika

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