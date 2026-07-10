Hisarcık\'ta Yaz Kur\'an Kursları açılış programı düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları'nın açılış programı, Merkez Yenidoğan Camii'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, 6 Temmuz'da başlayan Yaz Kur'an Kurslarının 6 haftalık eğitim sürecinin ardından 14 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Demirci, bu yıl kurslara şu ana kadar 350 öğrencinin kayıt yaptırdığını, kayıtların ise devam ettiğini ifade etti.

Programda konuşan Kaymakam Erkan Atam da Yaz Kur'an Kurslarının hayırlı olmasını temenni ederek, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan İlçe Müftülüğü personeline, din görevlilerine ve velilere teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, ilahiler seslendirildi, 32 farz sunumu yapıldı ve ront gösterisi sergilendi.

Program, katılımcılar ile öğrencilere pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA