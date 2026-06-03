Hisarcık\'ta kitap söyleşisi programı düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 43 Adım Projesi'nin "Birlikte Okuduk Birlikte Yorumladık" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'nda kitap söyleşisi programı gerçekleştirildi.

Programa Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, Şermin Yaşar'ın "Söyleme Bilmesinler" adlı eseri üzerine ikinci söyleşi ve değerlendirme oturumu yapıldı. Katılımcılar, kitabı birlikte okuyarak eser hakkındaki düşüncelerini paylaşırken, farklı bakış açılarıyla kitabı yorumlama fırsatı buldu.

Programın ilk söyleşi öncesinde Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'a Şermin Yaşar'ın "6 Harfli Bir Tatlı" isimli kitabı, ikinci söyleşide ise Şermin Yaşar'ın "Söyleme Bilmesinler" isimli kitap hediye edilmiş ve sonrasında velilerle birlikte okuyup yorumlama etkinliğine katılmıştı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul-aile iş birliğinin merkeze alındığı belirtilerek, ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlanması ve aile kurumunun güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - KÜTAHYA