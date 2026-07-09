Ilgaz Ökmener'den Gümüş Madalya - Son Dakika
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Ilgaz Ökmener'den Gümüş Madalya

Ilgaz Ökmener\'den Gümüş Madalya
09.07.2026 17:26
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İzmirli Ilgaz Ökmener, Azerbaycan'daki TİMO Matematik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

İZMİR (İHA) – İzmirli öğrenci Ilgaz Ökmener, Azerbaycan'da düzenlenen TİMO Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları dünya finallerinde gümüş madalya kazandı.

Bergama ilçesi Zübeyde Hanım Ortaokulu ve Bergama BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) 6'ncı sınıf öğrencisi Ilgaz Ökmener, uluslararası arenada başarıya imza attı. 2-6 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TİMO Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi gururla temsil eden Ilgaz, performansıyla gümüş madalya, sertifika ve ödüller kazanarak Türkiye'ye döndü. Matematik sevdası çok küçük yaşlara dayanan Ökmener, analitik düşünme becerisi ve problem çözme tutkusuyla adını dünya çapındaki yaşıtlarının arasına yazdırmayı başardı.

Yarışmaya dair konuşan Ilgaz Ökmener, "Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Gümüş Madalya almaya hak kazandım. Dünya finali öncesinde Türkiye'de ön elemeler oldu. Bu ön elemelerde belli bir puanı geçen öğrenciler dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Ben bu ön elemede altın başarı belgesi kazanarak dünya finallerine katılmayı hak kazandım" diye vurguladı.

4 yaşından beri piyano çaldığını ifade eden Ökmener, "Piyanodaki ilk başarım Uluslararası Trinity College London'da İngiltere merkezli bir sınav oldu. Bu sınavda dördüncü aşamayı geçerek başarı belgesi almaya hak kazandım. Ayrıca geçen ay Mozart Akademi'nin yarışmasında kendi performansımı gösterdim" dedi.

Küçük Ilgaz'ın babası Türkçe Öğretmeni Selçuk Ökmener de "Ilgaz'ın bu başarısında öğretmenlerinin büyük bir katkısı var. İlkokul Öğretmeni Muazzez Yaramış'ın büyük bir emeği var. Matematik sevgisini aşıladı. Ilgaz'ın bu başarısında da çok büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

"Umarım ülkemizi gururlandırmaya devam eder"

Ilgaz'ın Öğretmen Annesi Hatice Ökmener ise "Anne ve baba olarak bu başarıda bizler kapı açtık, Ilgaz da bu kapıdan girdi. Gayretli, azimli bir çalışma sergiledi. Yolu daha uzun, umarım nice gümüş ve altın madalyalar getirerek hem bizi hem de ülkemizi gururlandırmaya devam eder" cümlelerini aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Azerbaycan, Eğitim, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ilgaz Ökmener'den Gümüş Madalya - Son Dakika

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