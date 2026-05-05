İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesi Açıldı

05.05.2026 21:25
Erciş’te yeni hizmet binası açılışı yapıldı, katılımcılar hayırlı olmasını diledi.

Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan İlim Yayma Cemiyeti Şubesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Daha önce tek katlı bir binada hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesi, hayırsever bir vatandaşın bir binayı vakıf etmesiyle tadilatı yapılan ve cemiyet hizmet vereceği yeni yerine taşınmış oldu.

İlim Yayma Cemiyeti Şubesi yeni hizmet binasının açılışına AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zahir Soğanda, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şube Başkanı Ömer Gün, "Eğitim merkezimizin Erciş'imize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı İsrafil ise, "Kışla eğitim merkez binası gençlik merkez binası Erciş'imize Van'ımıza hayırlı mübarek olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Karınca kararınca herkesin emeği vardır bir tuğla bile hayırda bulunan herkesten Allah razı olsun hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de, "Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bir vatanı paylaşan millet kavramının içinde buluşanlar olarak diyorum ki; bu topraklarda her şey geride kalsın güzellikler önümüzde olsun. ve gencin kavramını da hazine olarak bize intikal ettiren büyüklerimizin sözünden yola çıkarak hazinelerimize sahip çıkalım. Biz bayrağımıza sevdalıyız, vatanımıza sevdalıyız. Biz devletimize bağlıyız dolayısıyla kenetlenmişiz birlikte bir olmaya yola çıkmışız. Bu ülkede birlik olsun dirlik olsun diye yüreklerimizin atan heyecanıyla bugün size misafir olduk. Ev sahipliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Çiftci de, "Birçok yatırımın başlamasından sonuna kadar takipçisi olduk ama bugün apayrı bir hizmetin açılışı için buradayız. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımın memleketimize ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm katılanları saygıyla selamlıyorum hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle İlim Yayma Cemiyeti Şubesi yeni binasında hizmete girdi - VAN

Kaynak: İHA

