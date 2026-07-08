IMAP4U Projesi Prag'da Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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IMAP4U Projesi Prag'da Son Toplantısını Gerçekleştirdi

IMAP4U Projesi Prag\'da Son Toplantısını Gerçekleştirdi
08.07.2026 16:05
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Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen IMAP4U projesinin son ulusötesi toplantısı Prag'da yapıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün koordinatörlüğünde geliştirilen IMAP4U projesinin "Son Ulusötesi Proje Toplantısı", Prag'da gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün koordinatörlüğünde geliştirilen ve 2024 yılında Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-HED - Cooperation Partnerships in Higher Education Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan An Integrated Model for Strategic Excellence in Higher Education Institutions (IMAP4U) projesi, yaklaşık iki yıllık yoğun geliştirme sürecinin ardından son aşamaya ulaştı. Prag'da gerçekleştirilen "Son Ulusötesi Proje Toplantısı" (Final TPM) ile projenin son teknik çalışma paketi de başarıyla tamamlandı.

IMAP4U'nun yolculuğu, Ocak 2025'te Hitit Üniversitesinde düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Ardından Türkiye'de gerçekleştirilen Strategic Excellence in Higher Education Workshop ile yükseköğretimin stratejik yönetim ihtiyaçları, sektör temsilcileri ve üniversite yöneticileriyle birlikte değerlendirildi. Sürecin devamında İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen ulus ötesi toplantıda modelin farklı yükseköğretim sistemlerine uyarlanabilirliği ele alınırken, Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilen uluslararası Dijital Platform Geliştirme Çalıştayı ile IMAP4U'nun dijital altyapısı, veri mimarisi ve performans esaslı program bütçeleme modülleri geliştirildi. 2026 yılı başında Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştirilen üçüncü ulus ötesi toplantıda ise pilot uygulamalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek model daha da olgunlaştırıldı.

Projenin uluslararası görünürlüğünü artıran en önemli gelişmelerden biri ise, Haziran 2026'da Amsterdam University of Applied Sciences ev sahipliğinde düzenlenen 35. EURASHE Annual Conference oldu. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından yürütülen uygulamalı IMAP4U çalıştayı, konferansın en başarılı oturumlarından biri seçilirken, proje Avrupa'nın uygulamalı yükseköğretim alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan EURASHE Star Awards Runner-Up Award ile ödüllendirildi. Böylece IMAP4U, yalnızca akademik çevrelerin değil, Avrupa'daki üniversite yöneticileri ve politika yapıcılarının da dikkatini çeken yenilikçi bir yönetişim modeli haline geldi.

Bu kapsamlı hazırlık sürecinin son adımı ise Prag'da gerçekleştirilen Final TPM oldu. İki gün süren yoğun çalışma programında proje ortakları bugüne kadar geliştirilen tüm çıktıları ayrıntılı biçimde değerlendirerek son teknik çalışma paketini tamamladı. Toplantıda IMAP4U'nun stratejik yönetim modeli, bütünleşik dijital platformu, KPI temelli karar destek sistemi, performans yönetimi yaklaşımı ve performans esaslı program bütçeleme modülleri son kez gözden geçirilerek nihai hale getirildi.

Prag toplantısının en dikkat çekici çıktılarından biri, farklı ülkelerdeki yükseköğretim sistemlerinin ve yönetişim kültürlerinin modele sağladığı katkının açık biçimde ortaya konulması oldu. Özellikle Ukrayna Sumy State University tarafından savaş şartlarında geliştirilen özgün uygulama yaklaşımı, IMAP4U'nun farklı kurumsal ve ulusal şartlara uyarlanabilen esnek yapısını ortaya koyarak projeye önemli bir uluslararası perspektif kazandırdı. Bu deneyim, modelin yalnızca belirli bir ülkeye değil, farklı yükseköğretim ekosistemlerine de başarıyla uyarlanabilecek güçlü bir yönetişim çerçevesi sunduğunu gösterdi.

Prag toplantısıyla birlikte IMAP4U, geliştirme sürecinin son aşamasına ulaşmış oldu. Model, stratejik planlama, performans yönetimi, kalite güvencesi, dijital yönetişim, veri analitiği, KPI temelli karar destek mekanizmaları, eylem planı yönetimi ve performans esaslı program bütçelemesini tek bir dijital ekosistem altında bütünleştiren yenilikçi ve uluslararası ölçekte uygulanabilir bir yükseköğretim yönetişim modeli olarak tamamlandı.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu süreçte emeği geçen tüm proje ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyor; özellikle toplantıya ev sahipliği yapan Jan Beseda'ya, ayrıca Türkiye, İspanya, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti'ndeki tüm proje ekiplerine özverili çalışmaları ve güçlü iş birlikleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından 2022 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan IMAP4U yaklaşımı, bugün yalnızca bir Erasmus+ projesi olmanın ötesine geçmiş, stratejik önceliklendirme, KPI temelli performans yönetimi, eylem planı yönetimi, dijital karar destek mekanizmaları ve performans esaslı program bütçelemesini tek bir bütünleşik yönetişim modeli altında bir araya getiren özgün bir yükseköğretim yönetim yaklaşımı olarak uluslararası düzeyde kabul görmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde modelin farklı ülkelerdeki üniversitelerde yaygınlaştırılması ve Avrupa yükseköğretiminde dijital dönüşüm ile stratejik mükemmelliğe katkı sağlayacak iyi uygulama örneklerinden biri haline gelmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim IMAP4U Projesi Prag'da Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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