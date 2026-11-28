İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıfta okuyan 136 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek mesleki yolculuklarında önemli bir adım attı.

Törene İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakültenin tanıtım videosunun gösterilmesiyle sürdü. Sonrasında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun açılış konuşmasını yaptı.

"Beyaz önlüğü değerli kılan, giyen kişinin omuzlarına aldığı sorumluluktur"

Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun, 136 öğrencinin beyaz önlük giyme heyecanını paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, öğrencilerin iki yıllık teorik ve uygulamalı eğitimin ardından mesleki yolculuklarında yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Öğrencilerin gelecek dönemde kliniklerde hastalarla doğrudan iletişim kuracağını hatırlatan Altun, beyaz önlüğün sadece bir kıyafet olmadığını; temizliği, bilgiyi, güveni ve sorumluluğu temsil ettiğini dile getirdi.

Hekimlik mesleğinin temelinde etik ilkelerin ve insan güveninin yer aldığına dikkat çeken Altun, "Bir insanın size ağzını açması aslında size olan güvenini ifade eder. Bugünden itibaren davranışlarınız yalnızca sizi değil, mesleğinizi ve fakültemizi temsil edecek. Kliniklerimize gelen hastaların önemli bir kısmı kaygıyla hatta korkuyla gelecek. Öncelikle hastalarla göz teması kurun ve onların sorularını önemseyin. Bazen en iyi anestezi güven veren birkaç cümleden ibarettir" sözleriyle, öğrencilerin meslek hayatlarında hasta iletişimine, empatiye ve mesleki sorumluluğa önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

"Diş hekimliği el becerisi kadar insan ilişkisidir"

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Miraçhan İnanmaz da konuşmasında, beyaz önlüğün öğrencilere hekim adaylığı sorumluluğunu hatırlatan önemli bir sembol olduğunu belirtti. İnanmaz, öğrencilere meslek hayatlarına hazırlanırken dürüstlük, empati ve sabır ilkelerini benimsemeleri tavsiyesinde bulunarak diş hekimliğinin sadece mesleki bilgi ve el becerisinden ibaret olmadığını ifade etti. Hastalarla kurulan iletişimin mesleğin önemli bir parçası olduğunu dile getiren İnanmaz, öğrencilerin birbirleriyle dayanışma içinde olmaları ve meslektaşlık bilincini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

"Beyaz önlük, hekim ile hasta arasında kurulan güven bağının en görünür ifadesidir"

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, konuşmasında öğrencilerin uzun bir eğitim ve hazırlık döneminden sonra hekimlik yolculuklarında önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek onları tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın tebrik ve iyi dileklerini de katılımcılara ileten Özer, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük sıradan bir mesleki kıyafet değildir. Temizliğin, saflığın, dürüstlüğün, şefkatin, haksızlığa ve zulme karşı olmanın sembolüdür. Beyaz önlük hekim ile hasta kurulan güven bağının en görünür ifadesidir. Meslek hayatınız boyunca bilimin rehberliğinden ve etik ilkelerden asla ayrılmayın" tavsiyelerinde bulundu.

Özer, hastaların yalnızca tedavi edilmesi gereken bireyler olarak değil, duyguları ve beklentileri bulunan insanlar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan için en zor olan şey her gün insan olarak kalabilmektir" sözüyle tamamlayan Özer, öğrencilere meslek yaşamlarında insan onurunu ve sevgisini merkeze almaları çağrısında bulundu. Protokol konuşmalarının ardından İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin sonunda Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Altun tarafından konservatuvar müzik grubuna çiçek takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerinin Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim hayatlarına dair duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir video gösterimi yapıldı. Öğrencilerin fakülte yaşamını emek, sabır, disiplin, dayanışma ve mesleki sorumluluk kavramları çerçevesinde anlattığı video, katılımcılarla paylaşıldı.

136 öğrenci beyaz önlüklerini giydi

Etkinliğin sürmesinin ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı üçüncü sınıf öğrencileri gruplar halinde sahneye çağrıldı. Mesleki eğitimlerinde önemli bir dönüm noktası olan beyaz önlükler, fakülte yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere giydirildi.