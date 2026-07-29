İnönü Üniversitesi Öğretmenlerle Tercih Rehberliği Yemeği Düzenledi

İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde öğrencilere daha etkin rehberlik sunulmasına katkı sağlamak amacıyla Malatya'da görev yapan lise rehber öğretmenlerini Yaşam Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğinde ağırladı. Yemek programının ardından rehber öğretmenler üniversite kampüsündeki eğitim, sosyal ve fiziki imkanları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Mehmet Sağlam, İletişim Fakültesi Dekanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Hakan Tunç, Eğitim ve Öğretim Koordinatörü Prof. Dr. Bahadır Köksalan ile lise rehber öğretmenleri katılım sağladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesinin akademik yapısı, eğitim imkanları, araştırma altyapısı, uluslararasılaşma vizyonu ile sosyal ve kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda üniversitenin öğrenci odaklı hizmetleri, teknoloji altyapısı, akreditasyon başarıları ve tercih döneminde öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

"Türkiye'nin en büyük milli teknoloji atölyelerinden birine sahibiz"

Özer, üniversitenin altyapısı ve öğrencilere sunduğu modern imkanlara değinerek, "Kampüsümüz dijital kampüs, dijital dönüşüm ofisi üniversitemizin ve kampüsümüzün her noktasını hem internetin kesintisiz çektiği hem de bilgi mobilitesinin sağlandığı bir kampüs haline getirdi. Üniversitemizde çok güçlü bir Milli Teknoloji Atölyesi var. Türkiye'de 7. kurulan ve en büyük 5 atölyeden bir tanesi. Tamamen öğrenciler için tasarlanmış ve içinde CNC'den 3D yazıcıya kadar her şeyin bulunduğu bir alan" dedi.

Özer, bu atölyeden lise öğrencilerinin de projeleri ve TEKNOFEST hazırlıkları için faydalanabildiğine dikkat çekti. Özer, 5 kütüphane, 250 bin basılı ve 4,5 milyon elektronik kaynakla Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden birine sahip olduklarını ifade etti. Çölyak ve diyabet hastası öğrenciler için de özel menülerin hazırlandığını belirten Özer, 5 yıllık tam akreditasyona sahip İnönü Üniversitesinin 33 programının akredite edildiğini aktardı.

"Eğitim bilimleri alanında ilk 500'e girme başarısı elde ettik"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam da İnönü Üniversitesi'nin uluslararası sıralamalardaki yükselişine vurgu yaptı. Sağlam, "Üniversitemiz açısından tarihi bir gelişme oldu ve ilk defa dünya genelinde eğitim bilimleri alanında ilk 500 kategorisine girdik. Bu hem üniversitemiz hem ülkemiz açısından çok önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı.

SKS Daire Başkanı Hakan Tunç ise üniversitenin barınma ve beslenme imkanları hakkında önemli bilgiler verdi. Daha sonrasında ise öğretmenlerin soruları cevaplandırıldı ve kampüs gezildi.