İnönü Üniversitesi Rektörü, Arslantepe kazı heyeti için yemek programı düzenledi - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Rektörü, Arslantepe kazı heyeti için yemek programı düzenledi

İnönü Üniversitesi Rektörü, Arslantepe kazı heyeti için yemek programı düzenledi
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nün eski ve yeni kazı başkanları ile İtalyan-Türk kazı heyetini yemek programında ağırladı. Rektör Akpolat, kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini belirtti ve programda akademik iş birliği değerlendirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün eski ve yeni kazı başkanları ile İtalyan-Türk kazı heyetini düzenlenen yemek programında ağırladı.

Programa, Arslantepe Höyüğü eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, yeni Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ile İtalyan-Türk kazı heyetinde görev yapan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı. Programda ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Prof. Dr. Ali Özer ile Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir de yer aldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Arslantepe'de yürütülen bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek İnönü Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda, Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları ve akademik iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Program sonunda Rektör Akpolat tarafından Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli'ye hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İnönü Üniversitesi Rektörü, Arslantepe kazı heyeti için yemek programı düzenledi - Son Dakika

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