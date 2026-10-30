İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci Elazığ'da kuş gözlemciliği eğitimine katıldı - Son Dakika
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İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci Elazığ'da kuş gözlemciliği eğitimine katıldı

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İsmetpaşa İlkokulu\'ndan 28 öğrenci Elazığ\'da kuş gözlemciliği eğitimine katıldı
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Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi çevresinde doğa etkinliğine katıldı. Programda tabiat yürüyüşü ve fotosafari yapan öğrencilere kuş gözlemciliği eğitimi verildi.

İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri, İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi'nde düzenlenen tabiat eğitimi ve kuş gözlemciliği etkinliğine katıldı.

Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı tampon bölgesinde yer alan İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi ve çevresinde düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler tabiat yürüyüşü yaptı, fotosafari gerçekleştirdi ve kuş gözlemciliği eğitimi aldı.

Kaynak: İHA
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