İstanbul\'da 500 Puan Alan Öğrencilere Burs Desteği

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi. Vali Gül, "Sadece akademik başarı tek başına yeterli değildir. Bilgi; vicdanla, merhametle ve bu ülkeye aidiyet duygusuyla birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Çocuklarımızın akıllarını doğru kullanmalarını, bu topraklarla bağlarını güçlendirmelerini ve bu süreçte en büyük rehberlerinin aileleri ile öğretmenleri olduğunu unutmamalarını istiyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından üç yıldır sürdürülen 'Türkiye Yüzyılı Çocukları' projesi kapsamında, LGS'de 500 tam puan alarak lise eğitimini İstanbul'da sürdüren öğrencilere İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla eğitim hayatları boyunca başarı bursu veriliyor. 2026 LGS sonuçlarına göre İstanbul'dan 101 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılı LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi. İstanbul Valiliği binasında düzenlenen programa, Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe kaymakamları ve davetliler katıldı. Vali Gül programda, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sadece akademik başarı tek başına yeterli değildir. Bilgi; vicdanla, merhametle ve bu ülkeye aidiyet duygusuyla birleştiğinde gerçek anlamını bulur"

Vali Gül, projenin bu yıl dördüncü kez uygulandığını belirterek, "İstanbul'dan tam puan alan öğrencilerimizin yanı sıra, Anadolu'dan gelip İstanbul'daki liseleri tercih eden tam puanlı öğrencilerimizin tamamına, ailelerinin ekonomik durumuna bakmaksızın başarı bursu veriyoruz. Bu desteği öğrencilerimizin lise eğitimleri boyunca sürdüreceğiz" dedi.

Son üç yılda LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki liselerde eğitim gören bin 370 öğrencinin burs programından yararlandığını ifade eden Gül, bu yıl tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs alan öğrenci sayısının yaklaşık bin 700'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. İstanbul dışından gelen öğrencilere ulaşım desteği de sağlanacağını belirten Gül, AnadoluJet sponsorluğunda öğrencilere yılda dört uçak bileti verileceğini kaydederek, "Öğrencilerimizin İstanbul'a gelişleri, yarıyıl tatilinde memleketlerine gidiş ve dönüşleri ile eğitim yılı sonunda memleketlerine dönüşleri karşılanacak" şeklinde konuştu. Projenin temel amacının sadece akademik başarıyı desteklemek olmadığını vurgulayan Gül, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un yıl dönümünü hatırlatan Gül, "Sadece akademik başarı tek başına yeterli değildir. Bilgi; vicdanla, merhametle ve bu ülkeye aidiyet duygusuyla birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Çocuklarımızın akıllarını doğru kullanmalarını, bu topraklarla bağlarını güçlendirmelerini ve bu süreçte en büyük rehberlerinin aileleri ile öğretmenleri olduğunu unutmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Hayat, çocuklarımıza sunduğumuz beş şıktan ibaret değildir"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Valimizin öncülüğünde gerçekten eğitimde bu farkındalığın, fazla gayret ve ilgi gösteren arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi son derece kıymetli ve değerli. Ancak şunun da altını çizmek lazım. Hayat, çocuklarımıza sunduğumuz beş şıktan ibaret değildir. Sadece sorulardan da ibaret değildir. O yüzden belirli bir akademik alandaki bu başarı yatsınamaz ama hayatın da bütününü kaplayacak vazgeçilmez bir özellik değildir. Hayattaki en önemli amacımız, aklıyla kalbini buluşturan, aklıyla vicdanını ve gönülleri buluşturan, hayatının her alanında insanlık için hayırlı ve güzel işler üretecek güzel ve iyi insanlar yetiştirmek, eğitimin en önemli amacıdır" dedi.

"Motivasyonu elden bıraktıkları anda ne kadar çalışırlarsa çalışsın bir işe yaramayacak"

LGS'de tam puan alan Çağan Bozkurt, "Sınav sürecine kendim hazırlandım. Disiplinli ve verimli çalıştım. Öğretmenlerimin verdiği kurallara, programlara uyarak yaptım. Onun haricinde heyecanlı geçti bu süreç benim için. Yani sınav sürecinin başında, hatta öncesinden sınav gününe kadar heyecanlıydım. Normal bir deneme sınavı gibi geçti benim için ve çıktım, birkaç gün sonra işte kontrol ettik kitapçıklar verildiği zaman. Yani tam puan almışım 500 puan yapmışım. Yani fazla çalışmaktan ziyade verimli çalışsınlar. Ayrıca sınav esnasında ellerinden geldiğince sakin kalsınlar, motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Çünkü motivasyonu elden bıraktıkları anda ne kadar çalışırlarsa çalışsın bir işe yaramayacak. Onun haricinde gerçekten stres kontrolünü öğrensinler. Sınavda stresten normalde çok daha iyi yapabilecek olup yapamayan arkadaşlarım var. Gerçekten stres kontrolü çok önemli çalışmanın yanında" şeklinde konuştu.

"Bize çok güzel gururlar yaşattı"

Sınavda 500 tam puan alan Çağan Bozkurt'un babası Beyhan Bozkurt, "Çağan bu süreçte verilen tavsiyelere uydu. Ona gösterdiğimiz yola birebir riayet etmeye çalıştı. Öğretmenlerin tavsiyelerini dinledi. Disiplini elden bırakmamaya çalıştı elinden geldiği kadar. Uzun bir süreç düşüşler yaşadığımız zamanlar oldu ufak ufak ama bunları çabuk atlattık. Burada önemli olan sakin kalmasıydı ve verilen öğretmenlerinin ona verdiği tavsiyeleri, sorumlulukları düzgün bir şekilde yerine getirmesiydi. Bazen sıkıntıya düştüğü zamanlarda bizim de verdiğimiz telkinlerle işi sakin götürmeye çalıştı ve bunu başardığını düşünüyoruz. Tabii çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bize çok güzel gururlar yaşattı. Herkese nasip olur inşallah" dedi.

Sınavdan tam puan alan başka bir öğrenci olan Ece Atat ise, "Sınav süreci gerçekten stresli ve yorucu geçmiş olmasına rağmen, öncelikle aileme ve okuluma gerçekten teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular. Sınav süreci boyunca elimizden geldiğince çalışmaya çalıştık hepimiz. Özellikle Türkçeye çalışmaya çok gayret ettim" şeklimde konuştu. - İSTANBUL