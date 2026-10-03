İstanbullu öğrenciler Cizre'de dengbej dinletisini ilgiyle takip etti - Son Dakika
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İstanbullu öğrenciler Cizre'de dengbej dinletisini ilgiyle takip etti

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İstanbullu öğrenciler Cizre\'de dengbej dinletisini ilgiyle takip etti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında İstanbul'dan gelen misafir öğrenciler ve eğitimciler ağırlandı. Dengbej Evi'ndeki canlı dinletiyi ilgi ve hayranlıkla izleyen heyet, Mem u Zin ve Hz. Nuh türbeleriyle Kırmızı Medrese'yi de gezdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürütülen 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında eğitim heyeti ve İstanbul'dan gelen misafir öğrenciler ağırlandı. Cizre Dengbej Evi'ni ve ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret eden heyet, kentin asırlık kültür geleneğini yerinde deneyimledi.

Proje kapsamında kadim şehir Cizre'nin köklü tarihini ve zengin kültürünü tanımak amacıyla ilçeye bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret programına Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve İstanbul'dan misafir öğrenciler katıldı. Cizre'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olan tarihi Dengbej Evi'nde gerçekleşen programda misafirler, bölge tarihine ve edebiyatına yön veren dengbejlik geleneği hakkında bilgilendirildi. Yüzyıllardır klam ve stranlarla Cizre'nin hafızasını günümüze taşıyan dengbejlerin icra ettiği canlı dinleti, İstanbul'dan gelen öğrenciler ve eğitimciler tarafından ilgi ve hayranlıkla takip edildi.

Program kapsamında heyet, Cizre'nin inanç ve kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan sembol mekanlarını da gezdi. Mem ü Zin Türbesi, Hz. Nuh Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezeri Türbesi ve tarihi Kırmızı Medreseyi ziyaret eden misafir öğrenciler, yetkililerden şehrin zengin tarihi ve manevi mirası hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatİstanbulMisafirŞırnakKültürEğitimCizreSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbullu öğrenciler Cizre'de dengbej dinletisini ilgiyle takip etti - Son Dakika
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