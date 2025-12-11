6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı - Son Dakika
Eğitim

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
11.12.2025 15:55
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahir Aralp, 130 yıl hapse çarptırıldı. Öğretmenin cezası salonda okunduğu sırada mağdur çocukların aileleri alkışladı.

Kocaeli Kartepe'de 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Mahir Aralp'ın cezası belli oldu.

Özel okulda sınıf öğretmeni olan Mahir Aralp, iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alınan Aralp, tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından Mahir Aralp hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Tutuklu sanık Aralp, davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu. Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mahir Aralp ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi.

KARAR OKUNDU, SALONDA ALKIŞ KOPTU

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı. Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti.

Kaynak: DHA

Kartepe, Kocaeli, Eğitim, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    nedense cemaatçilere hocalara gelince bu cezalar verilmiyor ya serbest kalıyorlar ya 6 ayda çıkıyorlar 28 46 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    badamleme yapanlar sakallı yobaz lar onlara af kendi rızası değilmi hainler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı - Son Dakika
