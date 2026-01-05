İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
05.01.2026 23:31  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Haber Videosu

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan veri sızıntısı skandalı, siber şiddet ve taciz iddialarıyla büyüdü. Kişisel bilgileri ifşa edilen ve aralarında güzellik çirkinlik oylaması yapılan kız öğrenciler, oturma eylemi ve protesto yürüyüşü yaptı. Öğrenciler, okul yönetimine veri sızıntısının boyutlarını şeffaf bir şekilde açıklama çağrısı yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde veri sızıntısıyla başlayan skandal, siber şiddet ve taciz iddialarıyla infiale dönüştü. Kişisel bilgileri ifşa edilen ve aralarında güzellik çirkinlik oylaması yapılan kız öğrenciler, hem oturma eylemihem de protesto yürüyüşü yaptı. Öğrenciler "İEÜ'de taciz var, siber şiddete sessiz kalma!" diyerek okul yönetimine veri sızıntısının boyutlarını şeffaf bir şekilde açıklama çağrısı yaptı.

SİBER SIZINTI TACİZE DÖNÜŞTÜ

Veri tabanındaki açık nedeniyle öğrencilerin telefon numarası ve ev adresi gibi mahrem bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçtiği iddiası, beraberinde taciz iddialarını getirdi. Çok sayıda kız öğrenci, bilgilerinin sızdırılmasının ardından tanımadıkları kişiler tarafından tacize maruz kaldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. #İEUEdeTacizVar ve #İEUEdeSiberSiddet etiketleri kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.

GECE YÜRÜYÜŞÜNDE TEK SES: GÜVENDE DEĞİLİZ!

Öğrenciler yaşananları protesto etmek için gündüz saatlerinde oturma eylemi yaptı. Protestolar akşam saatlerinde ise kampüs içinde yürüyüşle devam etti. Meşaleler ve cep telefonu ışıklarıyla kampüs içinde yürüyen çok sayıda öğrenci, yönetimin sessizliğini "suç ortaklığı" olarak nitelendirdi. Özellikle kız öğrencilerin ön saflarda yer aldığı eylemde, "Kampüste tacizci istemiyoruz" ve "Verimizi korumayan güvenliğimizi sağlayamaz" sloganları yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN YÖNETİME ÜLTİMATOM

Üniversite yönetiminin konuya ilişkin somut bir adım atmaması ve özür dilememesi öfkeyi büyütüyor. Eylemci öğrenciler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Veri sızıntısının boyutları şeffaf bir şekilde açıklansın.

Siber şiddete ve tacize yol açan güvenlik zafiyetinin sorumluları hesap versin.

Kampüs içinde ve dijital mecralarda öğrenci güvenliği ivedilikle sağlansın.

"KIZ ÖĞRENCİLER OKULDA HAPİS KALMAK İSTEMİYOR"

Protestolara katılan bir öğrenci grubu yaptığı açıklamada, "Sadece bilgilerimiz değil, huzurumuz ve can güvenliğimiz de çalındı. Biz bu okulun öğrencisiyiz, müşterisi değiliz. Adresimize kadar ifşa olmuşken okulun susması, tacizcilere cesaret veriyor" dedi.

bilim ve teknoloji haftasi, Gündem, Eğitim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz! - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:55:42. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.