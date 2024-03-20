Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret - Son Dakika
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Eğitim

Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret

Kabataş Eğitim Vakfı\'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret

Kabataş Erkek Lisesi sınırları içinde yer alan bölge, öğrencilere tahsis edilmesine rağmen Feriye Lokantası olarak hizmet vermeye başladı. Mahkeme, restoranın okul alanı olarak kullanılması gerektiğine hükmetti. Öğrencilerin hakkının gasp edildiği ve güvenlik risklerinin yaşandığı belirtildi.

20.03.2024 10:33
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1987 yılında kurulan Kabataş Eğitim Vakfı'na ait olan ve Kabataş Erkek Lisesi sınırları içinde yer alan bölge öğrencilere eğitim, kültür, sanat aktivitelerini gerçekleştirmesi için tahsis edildi ancak yapılan kiralama işlemiyle beraber boğaz kenarından yer alan bölgede Feriye Lokantası hizmet vermeye başladı. Açılan dava sonucu mahkeme heyeti, Feriye Lokantası olarak kullanılan bölgenin okul alanı olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

OKUL ALANI RESTORANA GİDEN YOLA DÖNÜŞTÜ

Eğitim gören öğrencilere tahsis edilen yerin özel işletmeye verilmesi nedeniyle 1000 kişilik Kabataş Erkek Lisesi öğrencisinin hakkı gasp edildi. Feriye Lokantası'na ulaşım, gün içinde yüzlerce öğrencinin vakit geçirdiği okulun içinden sağlanmaya başlandı. Okul bahçesinde yaşanan araç trafiği nedeniyle kaza ve güvenlik gibi riskler de meydana geldi. Yaşanan tüm bu süreçte Kabataş Erkek Lisesi gibi güzide bir eğitim kurumunun içinde bulunan restoran için hukuki yollara başvuruldu.

Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın işletmeye verilerek Feriye Lokantası olarak kullanılmasına mahkemeden ret

MAHKEME, İRTİFAK HAKKININ İPTALİNE HÜKMETTİ

Yapının kültür ve sanat merkezi olarak kullanılması için 49 yıllığına irtifak hakkı verildi. Ancak vakıf, taşınmazı verilen amaç dışında kullanarak sözleşme hükümlerine aykırı davrandı. Açılan davada hazine, bu nedenle irtifak hakkının iptal edilmesine hükmetti. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda vakfın taşınmazı amaç dışında kullandığını ve kamu yararını engellediğini belirledi. Mahkeme, irtifak hakkının kullanımının belirli sınırlar içinde olması gerektiğini vurgulayarak, vakfın irtifak hakkını kötüye kullandığı ve haksız bir şekilde mülkiyet hakkına tecavüz ettiğine hükmetti.

DAHA ÖNCE BAŞKA ALANLARDA DA KİRALAMA YAPILMIŞ

Öte yandan; yapılan hukuka aykırı kiralama işlemi bununla da sınırlı kalmadı. Öğrencilere resim atölyeleri, sergi alanı olarak tahsis edilen ve B Blok alt katta yer alan Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfına ait bir özel anaokulu 5 sene boyunca işletilmiş ve 2013 yılında zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın işletmeye verilerek Feriye Lokantası olarak kullanılmasına mahkemeden ret

Feriye Lokantası, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret - Son Dakika

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